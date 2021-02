Cyrus North - Est-ce que ces gens sont des merdes ?

Je m'installe Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 476 Karma: 128

Pour ma part dans la seconde histoire (les 30'000$ pour le beau-fils toxico) j'aurais même pas financé le 2ème programme de désintox, le mec est fichu... Vous avez regardé After Life ? Une solution radicale et intéressante d'un point de vu éthique pour régler le problème d'un toxico. Cyrus North n'a surement pas besoin de d'avantage de pub, mais j'ai trouvé le concept original () : Juger des subreddits sur des critères moraux ! La première histoire est vraiment incroyable, une future séparation en vue à cause de chaussettesEst-ce que ces gens sont des merdes ?Et vous, vous en pensez quoi ?Pour ma part dans la seconde histoire (les 30'000$ pour le beau-fils toxico) j'aurais même pas financé le 2ème programme de désintox, le mec est fichu... Vous avez regardé After Life ? Une solution radicale et intéressante d'un point de vu éthique pour régler le problème d'un toxico.

Contribution le : Aujourd'hui 21:52:35