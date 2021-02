Among Us en stop motion

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 10:09:49 Post(s): 1

Bonjour à tous,

Pour ma première contribution je vous propose une vidéo en stop motion réalisée à la maison, en majeure partie par mon fils de 7 ans (il a créé la chanson, dessiné et animé les personnages; j'ai fait la musique et assemblé les photos).

C'était un gros projet à mettre en oeuvre pour lui, j'espère que vous y prendrez plaisir !





Among us song - Wish I was impostor [rock and stop motion video]

