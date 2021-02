J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8329 Karma: 3637

Un musicien éternue au mauvais moment



Man sneezes into his trombone during concert - Tiptree sneeze



Très court, très con, mais qu'est-ce que ça me fait rire !

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:55