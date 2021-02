✏ Un flipbook impressionnant !

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14985 Karma: 19464



100 DAYS of Drawing LISA FLIPBOOK - DP ART DRAWING - Folioscope



Ce Flipbook m'a pris plus de 100 jours, 481 heures précisément, pour dessiner 833 dessins de Lisa.

C'est le plus long flipbook que j'ai jamais réalisé. J'ai beaucoup dessiné ces trois derniers mois. J'espère que tout le monde l'aime autant que moi.



Son Instagram 100 DAYS of Drawing LISA FLIPBOOK - DP ART DRAWING - FolioscopeCe Flipbook m'a pris plus de 100 jours, 481 heures précisément, pour dessiner 833 dessins de Lisa.C'est le plus long flipbook que j'ai jamais réalisé. J'ai beaucoup dessiné ces trois derniers mois. J'espère que tout le monde l'aime autant que moi.

Contribution le : Aujourd'hui 17:55:42