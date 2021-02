J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8340 Karma: 3652

Un père rit de ce que son fils a dit à sa petite amie



HELP ! Quelqu'un pour traduire ce qu'a dit le gamin ? Merci beaucoup @-Flo- +1



Le petit entre dans le bureau de son père et lui dit ce qu'il a dit à sa petite amie : " Eh, écoute. L'amour c’est comme un pet : si tu dois le forcer, alors c’est probablement juste de la merde ».

Et le père lui dit : "ne dit pas ça à ta mère".

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:57