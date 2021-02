Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro La police finlandaise pourchasse un cycliste ivre en jean taille trop basse





(ENGLISH CAPTIONS) Finnish police chasing a half naked drunk bicyclist



Tant qu'à faire de flouter, ils auraient pu élargir un peu. le dos, on s'en fout



La vidéo a un an, mais j'ai pas trouvé sur Koreus.

Aujourd'hui 09:39:04

Wiliwilliam Re: La police finlandaise pourchasse un cycliste ivre en jean taille trop basse

@alfosynchro T'es capable d'avoir l'identité d'un gars avec son cul? :'D

Je ne connais que Coluche qui est capable de trouver les ascendances de quelqu'un avec un doigt dans le cul mais sinon ....

Je ne connais que Coluche qui est capable de trouver les ascendances de quelqu'un avec un doigt dans le cul mais sinon ....

Aujourd'hui 10:00:40

alfosynchro Re: La police finlandaise pourchasse un cycliste ivre en jean taille trop basse

Wiliwilliam

Il a peut-être un fils caché !?...



Le but du floutage aurait pu être de protéger les âmes sensibles. Il a peut-être un fils caché !?...Le but du floutage aurait pu être de protéger les âmes sensibles.

Aujourd'hui 10:12:41