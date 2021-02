Un homme attaqué par sa voiture

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43434 Karma: 19833 Un automobiliste est attaqué par sa voiture en ouvrant le portail d'un garage.





Chưa kịp mở gara, tài xế đã bị ô tô tụt dốc, ép chặt vào cửa

Contribution le : Aujourd'hui 15:03:19

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 5979 Karma: 1451 Bilan:



- Heureusement que la barrière est flexible car sinon il serait peut-être mort

- Heureusement qu'il était là car il a servi de coussin et ainsi éviter d'endommager sa carrosserie ^^

- Heureusement qu'il a un grand sang froid il a pu continuer sans broncher à déverrouiller son grillage ^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:34