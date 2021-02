Options du sujet Imprimer le sujet

mahad Mettre de l'essence dans sa Tesla

Inscrit: 09/12/2005



Du moins il essaye...

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:56

Loom- Re: Mettre de l'essence dans sa Tesla

Inscrit: 24/04/2013
Il en tient une couche celui là , pas mal à la fin quand il s'en rend compte.

Contribution le : Aujourd'hui 18:05:08

gazeleau Re: Mettre de l'essence dans sa Tesla

Inscrit: 16/04/2018
A sa réaction lorsqu'il envoie un message à la fin - et reçoit la réponse, je penche pour le gars qui a emprunté la voiture d'un ami, et voulait naturellement compléter le plein avant de la rendre.

La conduite ne doit pas être différente d'une boite auto, donc rien ne lui a mis la puce à l'oreille que c'était une électrique.

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:41