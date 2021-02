Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron En Australie même les coquillages sont dangereux 3 #1

Je m'installe Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 497 Karma: 146



Contribution le : Aujourd'hui 12:26:10

deepo Re: En Australie même les coquillages sont dangereux 0 #3

Je m'installe Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 428 Karma: 233 On aurait du laissé bruler ce continent au début 2020. Enfin je dis "on" mais moi j ai rien fait pour que ca s'arrête.

Contribution le : Aujourd'hui 13:32:44