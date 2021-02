Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Naissance d'un éléphanteau dans la nature



Wild pregnant elephant gives birth



Les autres éléphants viennent célébrer cette naissance. C'est fou comme l'aspect social de l'événement est sensible.

Variel Re: Naissance d'un éléphanteau dans la nature

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13020 Karma: 4639 Comme chez nous.

Les éléphantes viennent voir la mère et l'enfant, les éléphants en profitent pour boire des canons avec l'heureux papa…

alfosynchro Re: Naissance d'un éléphanteau dans la nature

On dirait que le reste de la troupe l'entoure comme pour protéger d'éventuels prédateurs.

