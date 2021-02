Options du sujet Imprimer le sujet

Des fourmis volent un bracelet en or





Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13020 Karma: 4639 Et après ça on va accuser je ne sais qui, crier "Dehors les étrangers", ou construire des murs anti-immigration…

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8358 Karma: 3665 En attendant, je me demande bien ce qu'elle peuvent vouloir en faire. Ça se mange pas, même la reine peut pas porter sa à son poignet, ça risque même de ne pas pouvoir entrer dans la fourmilière, et pour ce qui est de le revendre sur le marché noir...

