*Âmes sensibles* Un cerf se balade avec la tête de son ennemi coincée dans ses bois

Source





Photo en haute résolution de la tête :



Photo en haute résolution de la tête :

Aujourd'hui 10:59:58

gazeleau Re: *Âmes sensibles* Un cerf se balade avec la tête de son ennemi coincée dans ses bois

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3207 Karma: 2651 Face à ses éternels remords !



Mais blague à part, je ne comprends comment il a fait.



Edit: @Avaruus Cependant de mon expérience toute relative en boucherie du fond de ma cuisine, le cou ne se détache pas facilement. Je ne comprends donc pas trop comment les bois auraient tenu dans toute la manoeuvre du cerf à se dégager.

Aujourd'hui 11:12:49

Avaruus Re: *Âmes sensibles* Un cerf se balade avec la tête de son ennemi coincée dans ses bois

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8692 Karma: 7777 @gazeleau

On peut peut-être imaginer qu'il a battu son adversaire qui, blessé ou trop fatigué, s'est écroulé au sol. Il a alors essayé de se dégager sans relâche des bois de l'autres, ce qui a fini par décrocher la tête de l'adversaire. On pourrait aussi imaginer que pendant le combat, il l'a blessé au cou avec ses bois, peut-être à la base du crâne, faisant un trou dans la peau. Ce qui aurait aidé à arracher la tête ensuite.

Aujourd'hui 11:17:03