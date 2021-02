Samuel Etienne : Le live Twitch en direct à la télévision

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3804 Karma: 903





En effet hier soir, Samuel Etienne réalise un live sur Twitch sur le plateau du journal télévisé de France 2 en attendant de faire sa chronique. Je trouve le concept assez cool et je trouve ça marrant de continuer à voir l'ordinateur et la webcam sur le plateau télé.



Montage avec le décalage twitch/TV corrigé :







L'intégral du live (avec un décalage important entre la télé et le live twitch) :

https://www.twitch.tv/videos/905071622 Et inversement !En effet hier soir, Samuel Etienne réalise un live sur Twitch sur le plateau du journal télévisé de France 2 en attendant de faire sa chronique. Je trouve le concept assez cool et je trouve ça marrant de continuer à voir l'ordinateur et la webcam sur le plateau télé.Montage avec le décalage twitch/TV corrigé :L'intégral du live (avec un décalage important entre la télé et le live twitch) :

Contribution le : Aujourd'hui 13:48:35