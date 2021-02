Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Le rappeur Lil Uzi Vert a un diamant incrusté dans le front 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69221 Karma: 31670







Ok we good





Le rappeur Lil Uzi Vert s'est fait implanter un diamant de 11 carats sur le front Le rappeur Lil Uzi Vert s'est fait implanter diamant de 24 millions dans le frontOk we good https://t.co/tOOIaQbcWs Le rappeur Lil Uzi Vert s'est fait implanter un diamant de 11 carats sur le front

Contribution le : Aujourd'hui 14:14:53

carpet_bombing Re: Le rappeur Lil Uzi Vert a un diamant incrusté dans le front 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4231 Karma: 2752



Il a fait ça bourré avec un cutter et de la colle Uhu !? Déjà je trouve l'idée ridicule, mais le résultatIl a fait ça bourré avec un cutter et de la colle Uhu !?

Contribution le : Aujourd'hui 14:35:51

mawt1 Re: Le rappeur Lil Uzi Vert a un diamant incrusté dans le front 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 5982 Karma: 1453

@carpet_bombing a écrit:

Déjà je trouve l'idée ridicule, mais le résultat





T'as oublié le nom du rappeur aussi ^^ Citation :T'as oublié le nom du rappeur aussi ^^

Contribution le : Aujourd'hui 14:50:22