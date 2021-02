Résolution du mystère du col Dyatlov vieux de 61 ans ?! Grâce aux Suisses, Disney et General Motors

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6474 Karma: 2725

Hum on ne peut pas réfuté cette hypothèse non plus ils ont travaillé là dessus , c'est plausible ...



J'ai quand même du mal avec ça , ils se sont réfugiés sous des arbres a poil , pour espérer avoir moins froid ? Ok peut être ... comment expliquer les traces de radiations ? a moins qu'a l'époque ce fut de la connerie sur les indices trouvés.



Et encore il y a eu pas mal d'autres indices étranges qu'une coulé de neige ne puisse causé.



De plus des témoins ont signalé des lumières dans le ciel virevoltantes un peut avant ce drame (même après je crois ).



Dubitatif tout de même ,néanmoins ils cherchent toujours à l'expliquer c'est bon signe bien que parfois il est tout aussi possible de ne le pouvoir .

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:46