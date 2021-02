Options du sujet Imprimer le sujet

Grosse charge - gros cul

Hier après-midi, durant le 3ème match d'ouverture du 6 Nations qui opposait le Pays de Galles et l'Irlande, le 8 irlandais, CJ Stander, effectue une énorme charge à son équivalent gallois, Faletau, qui se fait désosser et tombe sur le "cul".



Hier après-midi, durant le 3ème match d'ouverture du 6 Nations qui opposait le Pays de Galles et l'Irlande, le 8 irlandais, CJ Stander, effectue une énorme charge à son équivalent gallois, Faletau, qui se fait désosser et tombe sur le "cul".

Au finale, le Pays de Galles remporte malgré tout le match 21-16.

Loom-

Extrait Braveheart - C'est mon île !

