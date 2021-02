J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6474 Karma: 2725

L'univers du Seigneur des Anneaux continue d'inspirer des millions d'amateurs, dont certains sont aussi des magiciens des Lego. Le Guinness World Record a homologué la plus grande construction en mini-briques, et il s'agit d'un diorama inspiré par les grandes batailles de la saga de Tolkien





Une reproduction de la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux en miniature, réalisée en Lego. Le diorama d’une surface de plus de 190 mètres carrés s’inspire en particulier des grandes batailles présentes dans les romans de J.R.R. Tolkien.



Un travail de trois ans !







Largest Mini Brick Build - Guinness World Records





Source de l'article.

https://www.journaldugeek.com/2021/02/07/un-record-guinness-pour-cette-reproduction-en-lego-des-grandes-batailles-du-seigneur-des-anneaux/amp/



