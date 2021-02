Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Il court à 45 km/h

Un panneau de limitation de vitesse le flash à 45 km/h (28mph)





WORLD RECORD! Fastest footspeed ever achieved by a human!

Contribution le : Aujourd'hui 18:06:36

Sebmagic Re: Il court à 45 km/h

Et puis World Record la blague... Déjà le 100 mètres en 9.58 ça fait du 37 km/h en moyenne, sachant que les types démarrent à 0 km/h ça veut dire qu'ils dépassent allègrement les 50-55km/h en fin de course.

EDIT : haha j'avais écrit sans voir la vidéo. Pardon.



EDIT : haha j'avais écrit sans voir la vidéo. Pardon.

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:09

Loom- Re: Il court à 45 km/h

Le plus fun c'est de voir la dégaine du mec qui court.

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:34