Petit jeu d'apprentissage des sélecteurs CSS. Je trouvais cet outil pédagogique marrant et bien fichu alors je vous le partage

En gros, vous avez une table avec dessus des fruits et des assiettes. Vous devez utiliser un sélecteur CSS pour sélectionner uniquement ce qui est demandé, en vous aidant du code HTML mis à droite.

Vous avez juste à mettre votre réponse à la place de "Type in a CSS selector" et appuyer sur ENTREE.

Si c'est bon, vous passez au niveau suivant.



Contribution le : Aujourd'hui 09:52:14