Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Mettre un coq sur un type endormi ivre + lancé de javelot par des nains 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3996 Karma: 3524



Vous navigateur est trop vieux



Des nains participent à une épreuve de lancer de javelot





Vous navigateur est trop vieux Un jeune homme s'est endormi ivre sur une chaise, et ses amis décident de lui mettre un coq dessus. Le réveil est sympathiqueDes nains participent à une épreuve de lancer de javelot

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:24