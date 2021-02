Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme mordu par un chacal

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43455 Karma: 19845 Un homme se fait mordre à une jambe par un chacal dans une entreprise à Nahariya, en Israël.





תן שנושך אנשים בגליל המערב

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:01