Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ Une femme essaye d'empêcher un graffiti 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 3451 Karma: 5016





Avec de la terre

Contribution le : Aujourd'hui 21:54:03

FMJ65 Re: Une femme essaye d'empêcher un graffiti 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10902 Karma: 3315 ca n'a pas l'air de le troubler plus que ça dans son "art" !

Contribution le : Aujourd'hui 22:52:34

Azymute Re: Une femme essaye d'empêcher un graffiti 0 #3

Je suis accro Inscrit: 29/01/2012 19:04 Post(s): 880 Karma: 659 Ça lui donne un petit style en plus au graf... c'est une artiste en fait !

Contribution le : Aujourd'hui 22:59:55