Bande annonce de "Old", le prochain Shyamalan

J'ai repris confiance en Shyamalan depuis qu'il a sorti Split puis Glass, il est redevenu mon chouchou après tant d'années d'égarement. Bref, le trailer de son nouveau film vient de sortir il y a quelques jours et je trépigne à nouveau.



Citation : ecranlarge a écrit :



Old devrait se focaliser sur une famille en vacances, prise au piège d’une plage renfermant des effets surnaturels, à commencer par le vieillissement accéléré des personnes qui s’y trouvent.



Le réalisateur de Split a basé cette fable étrange sur une bande-dessinée française, intitulée Château de Sable, et créée par Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters.







Contribution le : Aujourd'hui 22:24:40