Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Gouttes sur un pare-brise 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43458 Karma: 19850 Des gouttes se forment et coulent en file indienne sur un pare-brise.





Wet Windshield Creates Mesmerizing Droplet Patterns || ViralHog

Contribution le : Hier 23:40:07