Un avocat avec un filtre de chaton sur Zoom

Au Texas, un avocat est coincé avec un filtre de chaton durant une audience à distance sur Zoom.





Kitten Zoom Filter Mishap chat

Hier 23:43:47

ou lorsque le media du tribunal ne respecte pas sa propre interdiction d'enregistrer le meeting.

Aujourd'hui 00:25:04