Pour les fans de Kaamelott

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 08:08:29 Post(s): 1 Je trouve la musique vraiment sympa, par rapport à d'autre montage dans ce style sur youtube.



et ça fait patienter avant de pouvoir voir enfin le film !





Faire un beat avec les sons de KAAMELOTT | Je sample youtube Ep. 01

Contribution le : Aujourd'hui 08:19:31

Sebmagic Re: Pour les fans de Kaamelott 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4315 Karma: 242 Je suis fan de Kaamelott mais j'ai trouvé ça inaudible.

Contribution le : Aujourd'hui 09:26:56

Wiliwilliam Re: Pour les fans de Kaamelott 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31628 Karma: 9839 idem. Mais je reconnais que le boulot a dû être considérable!

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:44

Avaruus Re: Pour les fans de Kaamelott 0 #4

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8717 Karma: 7810 C'est vrai que les harmonies ne sont pas très heureuses, mais je n'avais pas mis ça sur le compte de l'accordage.



Désolé, je n'ai pas aimé du tout. Cela a en effet dû demander pas mal de boulot de montage, mais le résultat est assez désagréable à l'oreille.

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:03