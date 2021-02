Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Filmer l'avancée d'une averse et de nuages en direct 2 #1

Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8716



Source



Je ne sais pas vous, mais ça me fait penser à l'incantation d'Arwen dans le Seigneur des Anneaux, quand la rivière se transforme en torrent déchaîné avec des silhouettes de chevaux visibles dans l'eau.



Contribution le : Aujourd'hui 08:55:33