Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Comment retrouver son équilibre sur une slack 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8716 Karma: 7809



Source



Un homme en combinaison fait de la slackline au-dessus d'une rivière. Il compense la perte d'équilibre en accompagnant le mouvement de la sangle. Un homme en combinaison fait de la slackline au-dessus d'une rivière. Il compense la perte d'équilibre en accompagnant le mouvement de la sangle.

Contribution le : Aujourd'hui 09:47:11