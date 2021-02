La tradition de la partie d'échecs vivante à Marostica

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8725 Karma: 7818



The Marostica living chess match - 2016 edition





Dans la ville de Marostica (province de Vicence, Vénétie, Italie) a lieu, chaque mois de septembre des années paires, une partie d'échecs vivante dont la tradition remonte à 1454. Cette soirée s'accompagne de nombreuses animations sur fond historique.



Extrait de la

Citation : La partie d'échecs fait référence à l'histoire de deux nobles guerriers, Rinaldo d'Angarano et Vieri da Vallonara, qui étaient tous deux amoureux de la belle Lionora. Le père de Lionora, le châtelain de Marostica, Taddeo Parisio, interdit aux deux prétendants de se battre en duel comme le voulait l'usage de l'époque, et leur ordonna de jouer une partie du noble jeu d'échecs. Taddeo Parisio décida que le vainqueur de la partie pourrait alors épouser la belle Lionora, tandis que le perdant épouserait sa sœur cadette Oldrada.



Contribution le : Aujourd'hui 09:58:33