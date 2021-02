Un système d'évacuation d'urgence original

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8722 Karma: 7818



Emergency evacuation during Fire | Escape Chute Systems |



L'escape chute est un tuyau en tissu déployé le long d'un immeuble pour permettre une évacuation d'urgence. Fait dans des matériaux résistants (par ex en kevlar), il permet aux gens de descendre rapidement au bas d'un immeuble en toute sécurité (pour peu qu'ils écartent bras et jambes pour freiner la chute^^).



Je ne connaissais pas du tout, pourtant ça existe depuis très longtemps : les premiers modèles de tube d'évacuation, en métal, remontent aux années 1800 d'après





Exemple plus tardif (1924) en image :









Légende : Drops from second story of brick building; small child is sitting in the end of the tube.



