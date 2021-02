Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Capacité mémorielle d'un chimpanzé 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8726 Karma: 7818





Impressionnant de rapidité.



Apparemment, les chimpanzés ont une meilleure mémoire à immédiate que les humains.



Un





Et sinon, un bon Impressionnant de rapidité.Apparemment, les chimpanzés ont une meilleure mémoire à immédiate que les humains.Un article Futura-sciences qui parle de cette expérience réalisée par les chercheurs Tetsuro Matsuzawa et Sana Inoue du Primate Research Institute de l'université de Kyoto.Et sinon, un bon docu de VSauce [STFR] de ~25min à ce sujet.

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:43

Avaruus Re: Capacité mémorielle d'un chimpanzé 0 #3

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8726 Karma: 7818 Purée, j'ai cherché "chimpanzé + mémoire" et j'ai pas vu de vidéo à ce sujet.

Contribution le : Aujourd'hui 11:42:28