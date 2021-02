Options du sujet Imprimer le sujet

Le bruit de la glace du lac Baïkal qui craque sous un patineur

Ice Cracking Eargasm on Baikal



ça fait peur...

Surtout qu'on voit les fissures apparaître.

Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal qui craque sous un patineur

@Skwatek

Je ne sais pas, mais j'ai déjà fait des ricochets sur un lac gelé, le bruit est sensiblement le même. Aussi fort, je ne sais pas par contre.

Rodhar Re: Le bruit de la glace du lac Baïkal qui craque sous un patineur

@Skwatek a écrit:

@Skwatek a écrit:

Le son a été vachement amplifié, non ?



Je pense aussi, ça fait vachement tirs de blaster là xD Citation :Je pense aussi, ça fait vachement tirs de blaster là xD

