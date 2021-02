Options du sujet Imprimer le sujet

Les sculptures originales de Nagato Iwasaki

Je trouve ça à la fois fascinant et un peu dérangeant.



Site officiel





Sujet déjà évoqué





Nagato Iwasaki est un artiste japonais qui réalise des sculptures de forme humaine à partir de morceaux de bois rassemblés. Il réalise également des mises en scène avec ces sculptures en les plaçant dans des lieux naturels ou dans des bâtiments.Je trouve ça à la fois fascinant et un peu dérangeant.Sujet déjà évoqué ici il y a 3 ans, mais je trouvais intéressant d'en faire un sujet unique.Quelques photos :

