Recherche une serie

Bonjour, tout nouveau ici je poste pour la 1ere fois.



Je cherche une serie qui date d’il y a quelques annees maintenant....

Si je me souviens bien, quand les gens meurent ils se reveillent dans un autre monde style moyen age/ post revolution industrielle.

Ils ont un collier ou un bracelet qui leur permet d'obtenir de la nouriturre via des monolithes en pierre il me semble.

Et s’ils meurent a nouveau ils reapparaissent ailleur dans ce monde...

Il y’a aussi un type qui a construit un bateau a vapeur style mississipi et qui tous les ans remonte le fleuve et dautre types essayent de lui tendre une embuscade tous les ans.....



Bon voila désolée pour le peu d'information..... si quelqu'un arrive a me retrouver le nom de la serie alors la chapeau.

Merci

