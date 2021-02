En un clin d'œil : l'espace en un instant

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31634 Karma: 9841



In the Blink of an Eye: Space in an Instant - melodysheep



Citation : Quand nous levons les yeux la nuit, l'univers semble assez calme. Mais cette perspective est une illusion; en réalité, des millions d'événements bouleversants se produisent à chaque instant dans le cosmos. Ce court-métrage explore tout ce qui se passe à chaque instant dans notre univers ridiculement énorme.



Dans la fraction de seconde qu'il faut pour cligner des yeux, des milliers d'étoiles naîtront, des centaines exploseront et mourront, des millions de planètes se formeront et notre univers s'étendra d'un demi-million de kilomètres de diamètre.



Et ces chiffres ne rendent compte que de l'univers observable - pas de ce qui pourrait se passer au-delà, où certains scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir une étendue infinie d'espace.



Pensez-y la prochaine fois que vous clignerez des yeux.





C'est paradoxal, entre l'image d'un univers lent dont on définit l'évolution sur des milliards d'années, et le total des événements qui peuvent avoir lieu en 0.25s.

