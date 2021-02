Un conducteur pressé se mange dans un virage + Des poisson suivent un canard

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69258 Karma: 31726

Un conducteur pressé se mange dans un virage à New York





Car Hits Multiple Traffic Barriers on FDR Drive || ViralHog



Des carpes Koï suivent un canard





School of Koi Fish Follow Duck || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:21