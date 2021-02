Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ Ces Parisiens se souviennent de l'inauguration du métro en 1900 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 3457 Karma: 5022



Avec l'accent titi parisien en prime !

Contribution le : Aujourd'hui 20:46:59