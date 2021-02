Options du sujet Imprimer le sujet

Alors quand je dis avec son oncle, c'est un peu particulier.



En effet, princemidnightx a conçu cette Skelecaster avec le squelette de son oncle Filip, fan de métal.

Il interprète Transylvanian hunger de Darkthrone AVEC ou plutôt SUR son oncle.



Citation : princemidnightx a dit :

Au moins, maintenant, oncle Filip peut shredder pour l’éternité. C’est ce qu’il aurait voulu. Je suis super fier de ce projet et de la façon dont il sert à l’honorer, lui, sa vie et son influence sur moi.







