Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 Unreal Engine - MetaHuman Creator 2 #1

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1319 Karma: 3383 Epic Games a dévoilé leur outil MetaHuman Creator, qui réalise des animations de personnages assez bluffantes.

L'outil sera compatible avec leur Unreal Engine 5, qui sortira cette année.





MetaHuman Creator: High-Fidelity Digital Humans Made Easy | Unreal Engine

Contribution le : Aujourd'hui 00:11:31

Bouroski Re: Unreal Engine - MetaHuman Creator 0 #2

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1538 Karma: 1091 Bluffant après si ca prend tout le gpu on ne sera pas pret d'avoir ça dans les jeux.

Contribution le : Aujourd'hui 01:26:35