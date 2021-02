Je suis accro Inscrit: 30/12/2015 13:31 Post(s): 1805 Karma: 3180





Non non, on est pas du tout dans le cliché







With ski resorts across France closed, one Parisian attempts downhill skiing on Montmartre hill Reuters fait un reportage sur un parisien qui skieNon non, on est pas du tout dans le clichéWith ski resorts across France closed, one Parisian attempts downhill skiing on Montmartre hill https://t.co/XNSWbhmUtR

Contribution le : Aujourd'hui 08:46:53