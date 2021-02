Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau RIP Blue Sky

Après avoir saboté la saga Star Wars, (pour mieux la presser au max)

ils ferment Blue Sky



https://deadline.com/2021/02/blue-sky-studios-closing-disney-ice-age-franchise-animation-1234690310/







Contribution le : Aujourd'hui 10:00:32

Avaruus Re: RIP Blue Sky

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8748 Karma: 7837 Voilà pourquoi le monopole d'un seul gros n'est pas bon. Si un jour on comprend ça, on limitera les entreprises.

Contribution le : Aujourd'hui 10:12:53