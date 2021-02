L'histoire d'amour entre une femme et un écureuil 🐿️

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31637 Karma: 9850



Squirrel Keeps Visiting Her Human Mom After Her Release | The Dodo Soulmates



un écureuil continue de rendre visite à sa "mère" après sa libération. Lorsque cette femme a sauvé ce bébé écureuil il y a 10 ans, elle n'avait aucune idée que la petite Bella (l'écureuil) grandirait pour devenir une part importante de sa vie. Bella repasse encore presque tous les jours!

Contribution le : Aujourd'hui 10:21:10