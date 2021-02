Dior crée un court métrage poétique pour 2021

Je viens d'arriver Inscrit: 31/12/2008 14:31 Post(s): 55





Une fois n'est pas coutume nous allons parler mode;

Dior a réalisé un court métrage pour sa collection printemps été 2021 et on peut dire qu'ils ont fait quelque chose de très différent d'un défilé classique.



Je vous laisse profiter de cette petite pépite





Dior Haute Couture Spring-Summer 2021 Collection



Vous reconnaitrez le thème du Tarot. Ils ont cherché une partie de leur inspiration dans un paquet de carte italien du XVe siècle.



