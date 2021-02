Crash impliquant plus d'une centaines de voitures au Texas

Je m'installe Inscrit: 02/03/2010 20:35 Post(s): 156

C'est fou, tu as l'impression que personne ne freine !!

Ca me fait penser a un épisode des Simpson ou Homer devient routier et découvre que le camion se conduit tout seul grâce a un genre de boitier et c'est le secret des routiers pour rouler tranquille...



J'ai l'impression dans cette vidéo que c'est le cas, les mecs ne maitrisent absolument rien

