Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 L'allégresse du passage des 100000 miles 3 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 14612 Karma: 11180



@gazeleau c'est corrigé le rabat-joie c'est corrigé le rabat-joie

Contribution le : Aujourd'hui 18:56:41

Variel Re: L'allégresse du passage des 100000 miles 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13052 Karma: 4651

Pas de pot, c'était la nuit au milieu de l'autoroute… Je me rappelle avoir voulu photographier les 400 000 km de ma voiture.Pas de pot, c'était la nuit au milieu de l'autoroute…

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:43