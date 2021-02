Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Les spectateurs forcés de quitter les tribunes en plein match (Open d'Australie) 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43483 Karma: 19875







Eurosport France - Scène surréaliste à Melbourne où l'arbitre du match entre Djokovic et Fritz demande au public de quitter la Rod Laver Arena en raison du confinement local qui débute à minuit ! #AusOpen #HomeOfTennis Ce vendredi, les spectateurs d'un match de l'Open d'Australie ont été forcés de quitter les tribunes à cause d’un nouveau confinement local décrété dans la journée.Eurosport France -Scène surréaliste à Melbourne où l'arbitre du match entre Djokovic et Fritz demande au public de quitter la Rod Laver Arena en raison du confinement local qui débute à minuit ! #AusOpen #HomeOfTennis

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:02