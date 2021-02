Instrument ancien : Ave Maria sur une grande boite à musique circulaire

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15015 Karma: 19525



De nombreux instruments de musique automatiques ont été créés vers la fin du XIXème siècle. La plupart sont tombés dans l'oubli avec l'arrivée des tourne-disques et des jukebox. Si vous voulez découvrir des merveilles technologiques pour l'époque, je vous recommande fortement cette série de Wintergatan (qu'on a déjà vu à plusieurs reprises sur Koreus) : "AVE MARIA" Played On 1905 MIRA 18 1/2 Inch Concert Grand Console Music BoxDe nombreux instruments de musique automatiques ont été créés vers la fin du XIXème siècle. La plupart sont tombés dans l'oubli avec l'arrivée des tourne-disques et des jukebox. Si vous voulez découvrir des merveilles technologiques pour l'époque, je vous recommande fortement cette série de Wintergatan (qu'on a déjà vu à plusieurs reprises sur Koreus) : 21 Mechanical Music Instruments from the Speelklok Museum

