Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un chien stoppe la circulation pour laisser une mamie traverser 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69286 Karma: 31753 Un chien stoppe la circulation pour laisser une mamie traverser





Dog Stops Traffic so Grandma Can Cross Road || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:31:58