L’horrible enfer d'Elan school, école de redressement abominable au états unis

Épisode de Findings de la chaine Feldup qui fait un résumé de 37 minutes assez perturbant de cette école créé en 1970 et fermé en 2011 grâce à des prises de parole sur le forum reddit.

Torture psychologique et physique, humiliation, privation de sommeil, mal nutrition, impossibilité de s’échapper ou de communiquer avec l'extérieur, structure sectaire avec un système de hiérarchie et de grades entre les "élèves"

J'avais jamais entendu parlé de cette histoire je trouve ça hallucinant.







L'école la plus VIOLENTE de l'histoire - L'enfer ELAN SCHOOL - Findings N°69

