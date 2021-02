Options du sujet Imprimer le sujet

Guifox Grosse frayeur au championnat du monde de Ski Alpin 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 04/01/2015 15:33 Post(s): 100 Karma: 226 https://twitter.com/ChaletClub2021/status/1360900020015419392



Le Français Maxence Muzaton frôle la catastrophe au Championnat du monde de Ski Alpin, mais... un miracle s'est produit.

Contribution le : Aujourd'hui 12:19:02